Aéroport de Pierrefonds : Marina Adigadou nommée nouvelle présidente du syndicat mixte

Ce mardi 26 mai 2026, Marina Adigadou a été nommée nouvelle présidente du Syndicat mixte de l'aéroport de Pierrefonds (Saint-Pierre). Cette nomination intervient après la défaite de Patrice Thien-Ah-Koon lors de l'élection aux municipales sur la commune du Tampon (Photo : mairie de Saint-Pierre)

"Cette nomination marque une nouvelle étape pour la gouvernance de notre structure. L'ensemble des équipes de l'aéroport de Pierrefonds se tient prêt à accompagner Madame la Présidente dans ses nouvelles missions et à poursuivre le développement de nos activités aéroportuaires au service du territoire", écrivent les équipes sur les réseaux sociaux.

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