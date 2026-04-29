Agriculture : résultats des élections des représentants des producteurs de canne à sucre aux commissions mixtes d’usine

Les élections des représentants des planteurs de canne aux commissions mixtes d’usine ont eu lieu le mardi 28 avril 2026 dans 8 bureaux de vote représentant 5 bassins canniers à l’île de La Réunion. Ces élections ont lieu tous les cinq ans au scrutin de liste proportionnel. Elles déterminent la représentation des planteurs de canne aux instances interprofessionnelles de la filière canne-sucre. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les commissions mixtes d’usine sont composées paritairement de :

Représentants des producteurs de canne : trois titulaires et trois suppléants dans le collège des livreurs de "moins de 700 tonnes de canne à sucre", et deux titulaires et deux suppléants dans le collège des livreurs de "plus de 700 tonnes de canne à sucre" ;



Représentants des fabricants de sucre : cinq titulaires et cinq suppléants des usines liées aux bassins canniers.

Les électeurs sont les producteurs de canne à sucre qui ont livré de la canne dans un centre de réception au cours de la campagne 2025, éligibles aux aides de l’État pour la campagne 2025, et ayant déposé une déclaration de surface validée par l’administration.

Ils sont répartis en deux collèges de "moins de 700 tonnes livrées" et de "plus de 700 tonnes livrées" pendant la campagne. Les électeurs ont voté pour la liste des candidats de leur choix, du bassin cannier de rattachement.

Sur un total de 2082 planteurs-électeurs, la participation en 2026 a été de 53,46 % pour l’ensemble des deux collèges (contre 55,17 % lors de la dernière élection en 2021), dont 48,48 % pour le collège des livreurs de « moins de 700 tonnes » de canne à sucre et 76,63 % pour le collège des livreurs de "plus de 700 tonnes" de canne à sucre.

Les résultats sont les suivants :



Pour le collège des livreurs de "moins de 700 tonnes de canne à sucre" :

- la liste d’union CGPER-UPNA obtient : 8 sièges

- la liste d'union FDSEA-JA obtient : 7 sièges



Pour le collège des livreurs de "plus de 700 tonnes de canne à sucre" :

- la liste d’union CGPER-UPNA obtient : 4 sièges

- la liste d'union FDSEA-JA obtient : 6 sièges

Pour chaque bassin cannier, les élections ont donné les résultats détaillés dans le tableau suivant :