Agrofert’îles Pro "Canne" : une deuxième édition qui confirme l’intérêt des professionnels

Les Rencontres professionnelles Agrofert’îles Pro "Canne", organisées sur la station d’expérimentation Cirad/eRcane "Grand Prado" à La Mare (Sainte-Marie) ont été l'occasion de réunir les acteurs de la filière canne. Pour cette deuxième édition, l’événement a confirmé son rôle de plateforme d’échanges privilégiée entre agriculteurs, acteurs techniques, partenaires institutionnels et professionnels de la filière. Cette journée, exclusivement dédiée aux professionnels de la culture de la canne à sucre, a permis de réunir près de 450 participants venus de toute l’île autour de démonstrations, d’ateliers et de temps d’information. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué des organisateurs. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Quelques semaines avant le lancement de la campagne sucrière, les professionnels de la filière canne-sucre ont répondu présents à ce rendez-vous désormais identifié comme un temps fort : une mobilisation collective au service de l’avenir de la canne.

Au-delà des échanges techniques, cette rencontre a permis de renforcer les liens entre les différents acteurs du territoire et de favoriser le partage d’expériences autour des pratiques agricoles, des innovations et des solutions adaptées aux enjeux actuels de la production cannière.

Alizé Mansuy, Animatrice du RITA Canne et Ingénieure agronome à eRcane, explique : "Cette deuxième édition est une vraie confirmation : la mobilisation des professionnels et la richesse des échanges montrent que les Agrofert’îles Pro "Canne" répondent à un réel besoin de la filière. Ce rendez-vous permet de créer un espace où chacun peut découvrir, partager et s’inspirer des initiatives qui contribuent à faire évoluer les pratiques agricoles."

"Le succès de cette nouvelle édition nous encourage à poursuivre cette dynamique collective au service des agriculteurs canniers" lance Alizé Mansuy.

- Un programme riche autour des enjeux techniques de la filière -

Cette nouvelle édition a proposé un parcours organisé autour de plusieurs thématiques essentielles pour accompagner les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes : plantations et variétés, gestion des adventices, irrigation, lutte contre les bioagresseurs, fertilité des sols et des cultures, sécurité et environnement, agriculture numérique, institutionnel, process et transfert.

Au total, 28 ateliers, 10 démonstrations et 3 mini-conférences ont rythmé la journée grâce àl’implication de nombreux intervenants et partenaires.

Les participants ont ainsi pu bénéficier d’un format concret et interactif, favorisant les échanges directs avec les experts, les fournisseurs de solutions et les structures d’accompagnement de la filière.

Organisées dans le cadre du RITA Canne (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole), les Agrofert’îles Pro "Canne" reposent sur une dynamique collective réunissant les acteurs de la recherche, de l’expérimentation, du développement agricole et les professionnels du terrain.

Soutenue par l’ODEADOM, l’État et de nombreux partenaires, cette initiative contribue à favoriser le transfert des innovations et à accompagner durablement l’évolution de la filière canne à La Réunion.

Richard Feuillade, chef du service économie agricole et filières (SEAF) de la DAAF Réunion en est persuadé : "En favorisant les échanges entre les différents maillons de la filière et en mettant en lumière les innovations agricoles, les Agrofert’îles Pro "Canne" participent pleinement à l’accompagnement des professionnels face aux défis de demain"