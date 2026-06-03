3ème édition des Entretiens Alzheimer : deux journées d'information pour mieux comprendre la maladie

La Fondation Recherche Alzheimer organise la 3ème édition des Entretiens Alzeihmer, les 12 et 13 juin 2026 au Tampon et à Saint-Denis. Un événement pour informer le grand public sur cette maladie neurodégénérative qui touche plus de 10.000 Réunionnais.es, selon une étude de 2021. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pendant deux jours, des professionnels de santé réunionnais et de l'Hexagone viendront échanger avec le public autour du repérage de la maladie, du parcours de consultation mémoire, des outils de diagnostic, des avancées de la recherche et des solutions d'accompagnement des patients et de leurs proches.

Les conférences se tiendront le vendredi 12 juin de 14 heures à 18 heures à l'amphithéâtre Jean-Paul Gatin de l'Université du Tampon, puis le samedi 13 juin de 10 heures à 16 heures à l'amphithéâtre bioclimatique de l'Université de Saint-Denis.

Parmi les intervenants figurent notamment les docteurs Lorraine Hamelin, Jean-Pierre Serveaux, Jean-Marc Eychene et le neurologue-chercheur Nicolas Villain, qui présentera les dernières avancées thérapeutiques.

Selon la Fondation Recherche Alzheimer, ces rencontres permettront également d'aborder le quotidien des aidants et des familles confrontés à la maladie.

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