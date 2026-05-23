[Photos] Étang de Bois-Rouge : un plan d'eau entre terre et mer à Saint-André

Il constitue l'un des plans d'eau les plus étendus de La Réunion. C'est l'étang de Bois-Rouge à Saint-André, sur le domaine de l'usine. Un lieu entre terre et mer d'une superficie de cinq hectares. Préparez une demi-heure de votre journée pour découvrir cette étendue d'eau. Attention à ne pas s'y méprendre, il est difficile de s'y baigner à cause de ses berges marécageuses. En attendant, profitez des images prises en drone, que vous offre Imaz Press. (Photos : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

En voiture, départ près de la Marine, en vous enfonçant dans les cannes, pour rejoindre l'usine sucrière de Bois Rouge. Il suffit ensuite de longer l'usine et de rejoindre les kaz abandonnées de Bois Rouge.

À pied, longez la mer par la piste ou le sentier. Sur le chemin vous verrez des herbes et puis les cocotiers, accompagnés de vacoas.

Le chemin se poursuit sur des rochers. Continuez, vous êtes arrivés à l'embouchure de l'étang.

À l'étang vous pourrez faire une pause pour admirer les oiseaux ou encore une plante endémique de La Réunion : le Cyperus expansus, appelé ici jonc ou papyrus, une plante qu'on trouve uniquement à la rivière Sainte-Suzanne, selon Randopiton.

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