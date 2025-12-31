Bonne année 2026 zot tout

Une nouvelle année a touché à sa fin. Ce jeudi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2026 après douze mois que l'on aurait souhaité plus doux. En espérant que l'an 2026 apporte avec lui de meilleures nouvelles, une situation mondiale plus apaisée et un pays un - tout - petit moins fracturé...L'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nouvelle année. (Photo sly/www.imazpress.com)