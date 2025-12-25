Bras-Panon : un automobiliste décède, percuté par plusieurs véhicules

Un réveillon de Noël dramatique à Bras-Panon. Dans la soirée de mercredi 24 décembre 2025, un homme a été percuté sur la quatre-voies par plusieurs véhicules après être sorti de sa voiture suite à un accident. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas survécu. Le drame s'est déroulé au niveau de Paniandy (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

D'après plusieurs médias, la personne serait descendue de son véhicule après un accident. C'est là qu'il aurait été percuté par plusieurs voitures, succombant à ses blessures.

Il s'agit du 41ème décès cette année sur les routes de La Réunion.

- 41 décès sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année -

Entre les fêtes et les vacances, les déplacements se multiplient...et les accidents aussi. Une période qui coïncide également avec la saison des pluies, un facteur qui augmente les risques sur la route.

"Les fêtes de fin d’année riment souvent avec célébrations et consommation d’alcool. Pour la sécurité de tous, il est essentiel de ne jamais prendre le volant après avoir bu : désignez toujours une personne sobre pour conduire", rappelle la préfecture.

"Les comportements à risque restent à l’origine de la majorité des accidents graves sur l’île. L’alcool et les stupéfiants jouent un rôle majeur dans de nombreux accidents mortels. Un conducteur sous influence met sa vie et celle des autres en danger", soulignent les autorités. La vitesse excessive "demeure un facteur aggravant, notamment par temps de pluie ou sur chaussée glissante", notent-elles.

- Prudence sur les routes -

Quelques réflexes utiles :

- Vérifier l’état du véhicule avant un long trajet (pneus, éclairage, essuie-glaces).

- Faire une pause toutes les deux heures, surtout en cas de forte chaleur.

- Éviter les radiers en crue et ne pas s’engager si l’eau recouvre la chaussée.

- Rester attentif dans les quartiers résidentiels, très fréquentés par les enfants pendant les vacances.

- Limiter les distractions : téléphone, GPS, réglages musicaux.

"Les feux d’artifice effraient de nombreux chiens, chats et animaux errants, qui peuvent s’enfuir et se retrouver sur les routes, parfois en panique", rappelle la préfecture.

Attention aux animaux pendant les fêtes :

- Réduire sa vitesse de nuit, notamment dans les zones peu éclairées.

- Redoubler de vigilance dans les lotissements, chemins ruraux et secteurs proches des habitations.

- Garder une distance suffisante pour pouvoir freiner en cas d’animal surpris ou désorienté.

