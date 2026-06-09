Crédit Agricole : un mystérieux message "Test Cédric" perturbe l'application bancaire

De nombreux clients du Crédit Agricole ont signalé ce mardi 9 juin 2026 des difficultés d'accès à leur application bancaire après la réception d'une notification plutôt étrange... Celle-ci disait "Ma Banque. Test Cédric". À La Réunion également, plusieurs usagers affirment avoir reçu ce message et rencontrent des dysfonctionnements. (Photo AFP)

En fin de journée, une notification inhabituelle est apparue sur les téléphones de nombreux clients du Crédit Agricole. Le message indiquait simplement : "Ma Banque. Test Cédric". Dans la foulée, plusieurs utilisateurs ont signalé ne plus pouvoir accéder normalement à leur compte ou à certains services de l'application mobile de la banque.

- Les clients réunionnais également impactés -

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes, y compris à La Réunion, ont partagé des captures d'écran du message et fait état des mêmes difficultés.

- Plus de 10.000 signalements sur Downdetector -

Selon le site spécialisé Downdetector, qui recense les pannes et incidents rencontrés par les utilisateurs, plus de 10.000 signalements ont été enregistrés en moins d'une heure après l'apparition de cette notification.

À ce stade, l'origine exacte de ce message n'a pas encore été officiellement expliquée. Tout porte toutefois à croire qu'il pourrait s'agir d'un test interne envoyé par erreur à un très grand nombre de clients. Le Crédit Agricole n'a pas encore communiqué sur cet incident ce mardi soir.

www.imazpress.com / [email protected]