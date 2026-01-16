Caillé Grande Distribution et Make Distribution étudient un "rapprochement stratégique" de leurs activités

Caillé Grande Distribution et Make Distribution, annoncent ce vendredi 16 janvier 2026, étudier le rapprochement stratégique de leurs activités de grande distribution à La Réunion, confirmant les informations parues dans le Quotidien. (Photo Run Market photo RB imazpress)

Caillé Grande Distribution (Groupé Caillé), opère 49 supermarchés sous l’enseigne Leader Price et la société Make Distribution (codétenue par le groupe mauricien IBL et le groupe Réunionnais SAB), exploite quant à elle 4 hypermarchés sous l’enseigne Run Market.



"Ce rapprochement, s’il aboutissait, donnerait naissance à une nouvelle entité regroupant l’ensemble des magasins Leader Price et Run Market à La Réunion", notent les entreprises. "C’est un partenariat qui promeut avant tout une dynamique réunionnaise."

"Dans un contexte de transformation profonde du secteur de la grande distribution, marqué par l’évolution des habitudes de consommation et le renforcement de la concurrence, le rapprochement envisagé entre Caillé Grande Distribution et Make Distribution viserait à améliorer l’offre aux consommateurs tout en renforçant la compétitivité et la pérénnité de l’activité existante", estiment-elles.

L'objectif est "de créer un opérateur local robuste, capable de se développer dans un environnement ultra-concurrentiel, ce qui béneficiera directement aux consommateurs : prix compétitifs, modernisation des points de vente, développement des compétences et débouchés pour les métiers de la grande distribution".