Saint-Paul : une matinée pour rappeler l'importance du dépistage du cancer colorectal

Ce jeudi 26 février 2026, l’association Cap Onco Réunion organise une matinée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. L'objectif de l’évènement est d’augmenter la participation au dépistage organisé. Pour le moment, moins de 30 % des personnes concernées réalisent le test, alors qu’il permet de guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est détecté tôt. (Photo : sly/imazpress.com)

La matinée se déroule sous le format Mini festival avec des stands, outils, démonstrations, fresque des acteurs et temps d’échange collectif avec des associations, des patients, des professionnels de santé et de prévention, un objectif : préparer Mars Bleu à La Réunion.

Retrouvez le programme ci-dessous.