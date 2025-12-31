Prix des carburants : baisse marquée en janvier 2026 pour le sans-plomb et le gazole

Bonne nouvelle pour ce début d'année. Pour le mois de janvier 2026, le prix du sans-plomb enregistre une baisse de 1 centime et passe à 1,56 euros. Le prix du gazole diminue de 6 centimes et passe à 1,23 euros. La Région Réunion a approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz à 18 euros pour 6 mois. Sans cette aide financière, le prix de la bouteille de gaz s’élèverait à 18,59 euros (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les prix maximum applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

- Déterminants de l’évolution mensuelle constatée -

- Les cotations internationales du sans-plomb et du gazole sont en forte baisse, respectivement de 3,79 et 12,70%. Cette évolution entraîne une diminution significative des prix à la pompe (-2 et -7 centimes).

- L’évolution du taux de change est favorable, avec une appréciation de l’euro face au dollar de 1,10 %, ce qui contribue également à la baisse des prix des carburants de l’ordre de 1 centime.

- Le coût du transport maritime, assuré ce mois-ci par un seul navire, est en recul de 5,21% par rapport au mois précédent.

- Les frais liés au Grand Port Maritime de La Réunion seront légèrement revus à la hausse à compter du 1er janvier 2026.

- La contribution au dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) entre dans sa 6ème période (2026-2030). La modification du mode de calcul entraîne une hausse de 20,14% par rapport à l’ancienne formule, soit +2 cts/litre, pour le sans-plomb et le gazole.

Pour rappel, les CEE reposent sur le principe du "pollueur-payeur". Concrètement, les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz, GPL, etc) ont l’obligation de financer des actions permettant de réaliser des économies d’énergie. À La Réunion, le coût de ce dispositif pour les importateurs de produits pétroliers est intégré dans le calcul des prix réglementés des carburants, afin de tenir compte de cette obligation environnementale.

- Gaz : Les cotations du butane et du propane sont en hausse, s’établissant respectivement à 485 et 495$/tonne, entraînant une hausse du prix théorique de 26 centimes.

- La Région Réunion a approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz à 18€ pour 6 mois. Sans cette aide financière, le prix de la bouteille de gaz s’élèverait à 18,59€.

- Évolution du prix des carburants en 2025 -

En 2025, les prix des carburants à La Réunion sont restés dans l'ensemble assez stables.

Après une hausse en début d'année 2025, le prix du super sans-plomb a progressivement baissé. Il a connu quelques variations au cours du second semestre, sans augmentation ni baisse marquée à la fin de l'année.

Le gazole a évolué de manière comparable, mais à un prix plus bas. Après une nette diminution durant les premiers mois xde l'année, son prix est légèrement remonté, avant de reculer à nouveau au début de l'année 2026.

Tout au long de l'année, l'écart de prix entre le sans-plomb et le gazole est resté relativement stable. Cela s'explique par des facteurs de coûts communs.

www.imazpress.com/[email protected]