Prix des carburants : nouvelle baisse en février 2026 pour le sans-plomb et le gazole

(Actualisé) Pour le mois de février 2026, le prix des carburants est une nouvelle fois à la baisse à La Réunion. Le sans-plomb enregistre une baisse de 5 centimes, passant à 1,51 euro. Le gazole diminue de 1 centime, fixant son prix à 1,22 euro. Le prix de la bouteille de gaz reste à 18 euros, la Région Réunion ayant approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix jusqu’au 30 juin 2026 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ainsi, à compter du 1er février 2026, les prix maximums applicables à La Réunion sont fixés comme suit :

- Détail des principaux facteurs de l’évolution mensuelle des prix constatée -

- Les cotations internationales du sans-plomb et du gazole sont en nette baisse, respectivement de 8,01 et 3,20 %. Cette évolution entraîne une diminution significative des prix à la pompe (- 5 et – 1 centimes).

- Il est à noter une très légère dépréciation de l’euro face au dollar de – 0,09 %, imperceptible dans le prix à la pompe.

- Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est entré dans sa 6ème période (2026-2030) au 1er janvier 2026. Le coût des CEE est en hausse de 3,35 % par rapport au mois dernier, sans que cela ne soit perceptible sur le prix final des produits.

- Gaz : Les cotations du butane et du propane sont en hausse, s’établissant respectivement à 520 et 525 $/tonne, entrainant une hausse du prix théorique de 38 centimes. L’évolution du taux de change, défavorable à l’euro, vient aggraver cette hausse, de 1 centime.

La Région Réunion a approuvé la reconduction du dispositif de réduction du prix de la bouteille de gaz à 18 € jusqu’au 30 juin 2026. Sans cette aide financière, le prix de la bouteille de gaz s’élèverait à 18,98 €.

- Évolution du prix des carburants -

L’observatoire des prix, des marges et des revenus a été informé du projet de révision des prix maximums, préalablement à leur application.

