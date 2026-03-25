Carburants : la vente par bidon limitée à 20 litres par achat, les consommateurs peuvent continuer à faire leur plein

Dans un arrêté publié en date de ce mercredi 25 mars 2026 la préfecture annonce une restriction "de la vente de carburants routiers sous récipients transportables" à compter de 12 heures, et jusqu'au 31 mars 2026 à minuit. Cela ne concerne pas les pleins de voiture, mais l'achat par bidon. Les consommateurs peuvent donc continuer de faire le plein comme à leur habitude, mais devront limiter leur achat de carburant "à emporter" à 20 litres. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L'État invite les "détaillants, gérants et exploitants des stations-services, notamment celles qui disposent d'appareils automatisés permettant la distribution de carburant, prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter cette restriction".



Cela en raison du "risque de tensions dans les stations-services lié à la hausse prévisible du prix des carburants".



La préfecture précise : si l'approvisionnement de La Réunion en hydrocarbures est sécurisé, la disponibilité en carburant des stations-services peut, quant à elle, être temporairement perturbée en cas d'afflux massif de clients".

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