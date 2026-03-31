Prime d’activité, allocations familiales et surtout hausse des carburants… Tout ce qui change au 1er avril

La revalorisation annuelle des prestations sociales entre en vigueur ce mercredi 1er avril 2026 avec une hausse de 50 euros mensuels en moyenne pour la prime d’activité et 0,9 % d’augmentation pour les prestations sociales. Mais le changement le plus radical en ce mois d'avril, c'est la hausse "importante" des prix des carburants à La Réunion. Et ce n'est pas un poisson d'avril. (Photo photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Carburants : 1,96 euro le litre de sans-plomb, 1,77 euro le litre de gazole dès le 1er avril

Le préfet avait annoncé "des dizaines de centimes d'euros"… pour évoquer la hausse des carburants. Les prix des carburants grimpent en flèche.

Au 1er avril 2026, le sans-plomb prend 42 centimes et passe à 1,96 euro (contre 1,54 en mars), le gazole augmente de 52 centimes et vous coûtera 1,77 euro le litre à la caisse (contre 1,25 euro en mars).

- La prime d’activité augmentée -

La loi de finances pour 2026 revalorise la prime d’activité en moyenne de 50 euros par mois et par bénéficiaire à compter de ce mercredi. Au total, trois millions de personnes sur les quelque 4,5 millions d’allocataires devraient voir leur prime d’activité augmenter.

Le plafond du bonus de la prime d’activité passera de 184 euros à 239 euros, soit une augmentation de 55 euros. Cette révision ciblera spécifiquement les travailleurs percevant 1,15 smic et plus, afin de mieux accompagner cette catégorie de la population, qui voit souvent les aides se réduire une fois le seuil du smic dépassé.

- Revalorisation des aides sociales versées par la CAF -

Si vous percevez une aide de la Caisse d’allocations familiales, celle-ci va être revalorisée de 0,9 % à compter de ce mercredi. Cette actualisation des montants a lieu chaque année au 1er avril, pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Sont concernés : l’allocation adulte handicapé (AAH), le revenu de solidarité active (RSA), l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).

Attention en revanche la base mensuelle de calcul des allocations familiales est pour sa part revalorisée à hauteur de 0,8 % : elle s’élève à 478,16 euros, contre 474,37 euros jusqu’ici.

Ce nouveau calcul sera pris en compte pour le versement des aides suivantes : les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), le complément de libre choix du mode de garde (CMG), le complément familial (famille de 3 enfants et plus), l’allocation de soutien familial (ASF), l’allocation de rentrée scolaire (qui sera versée en août), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), la prime de déménagement et l’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant.

- Impôts sur le revenu : ouverture des déclarations -

Coup d’envoi de la campagne de déclaration des revenus 2025 : à partir du 9 avril, vous pourrez vérifier et compléter en ligne votre déclaration préremplie.

Dans quelques jours, la Direction générale des finances publiques dévoilera le calendrier avec les dates limites pour effectuer sa déclaration. Pour rappel, la France est découpée en trois zones.

La date est fixée selon votre département de résidence.

- Handicap : fin des renouvellements des dossiers pour les enfants dont le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement -

Avant cette mesure, les familles devaient renouveler tous les deux ou trois ans la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), même lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Cela génère des démarches lourdes, de l’incompréhension et parfois un sentiment d’injustice.

À partir de ce mercredi 1er avril 2026, ces droits seront sans limitation de durée pour simplifier la vie des familles.

L’AEEH de base sera attribuée jusqu’aux 20 ans de l’enfant, dès lors que le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, quel que soit le taux d’incapacité. Un décret sera pris.

Toutes les premières demandes de droits (AAH, PCH, carte mobilité inclusion, etc.) bénéficieront d’un règlement clair sur la date de début des droits, qui sera harmonisée au niveau national.

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