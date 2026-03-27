Carburants : les prix grimpent très haut, 1,96 euro le litre de sans-plomb, 1,77 euros le litre de gazole dès le 1er avril

Le préfet avait annoncé "des dizaines de centimes d'euros"… pour évoquer la hausse des carburants. C'est confirmé ce vendredi 27 mars 2026. Les prix des carburants grimpent en flèche. Au 1er avril 2026, le sans-plomb prend 42 centimes et passe à 1,96 euros (contre 1,54 en mars), le gazole augmente de 52 centimes et sera vous coûtera 1,77 euros le litre à la caisse (contre 1,25 euros en mars) (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Compte tenu des impacts pour l’économie et le pouvoir d’achat, et dans un esprit de transparence, le préfet a décidé d’anticiper la publication des prix applicables au 1er avril 2026.

Concernant les carburants, les cotations internationales enregistrent une hausse d’une ampleur inédite : + 75,55 % pour le sans plomb et + 96,07 % pour le gazole, correspondant respectivement à des hausses d’environ 57,76 $ et 85,88 $ par baril.

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- Les prix explosent, la faute au conflit au Moyen-Orient -

Lors de la conférence de presse, Philippe Collowald, vice-président de la SRPP a pourtant assuré qu'à ce jour "notre logistique d'approvisionnement continue avec un stock de deux mois de conservation en plus des navires qui continuent à arriver".

Durant un temps "La Réunion fut protégé par le système de prix administrés à La Réunion, fixant le cadre des tarifs des carburants dans l'île". Un mécanisme "sous l'autorité du préfet, qui garantit, qu'il n'y a pas d'abus et d'augmentation des marges des distributeurs et importateurs", a déclaré Patrice Latron.

À l'heure où le conflit au Moyen-Orient dure, "les cotations internationales percutent le monde entier et La Réunion également". Cette hausse des prix "n'est pas le fait de décisions locales mais l'application stricte des évolutions sur les marchés", précise-t-il.

Un prix que La Réunion n'avait pas connu depuis 2022, lors de la crise en Ukraine. Le sans-plomb avait alors grimpé à 1,96 euro.

Le préfet souhaite toutefois rassurer : "malgré la hausse attendue, le mécanisme actuel permet de garantir que celle-ci se limitera à la réalité de la hausse des coûts des approvisionnements, et ne profitera ni aux grossistes ni aux détaillants, dont les marges resteront strictement encadrées à leur niveau actuel".

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- Des mesures d'aides annoncés pour certains professionnels de la route -

Face à cette hausse des prix des carburants, le gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs d'aides de soutien immédiat à la trésorerie au bénéfice de certaines filières économiques.

Les aides annoncées, dévoilées par la préfecture à Imaz Press, ont pour vocation de "soutenir les organisations professionnelles dont les entreprises sont particulièrement impactées par l'augmentation des prix des carburants".

Parmi ces aides, le report de cotisations sociales. "Un délai de paiement sans frais ni majoration sera accordé aux entreprises qui en feront la demande à leur URSSAF", indique la préfecture.

Est prévu, un "étalement des échéances fiscales. Les entreprises peuvent demander un étalement de leurs échéances fiscales auprès de leur direction départementale des finances publiques", précisent les services de l'État.

Le gouvernement annonce également la "mise en place de prêts de court terme exceptionnels par Bpifrance, pour venir en appui à la trésorerie des TPE les plus exposées à la hausse des prix du carburant".

Les modalités de mise en œuvre de ces différentes mesures seront précisées dans les prochains jours par le gouvernement.

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