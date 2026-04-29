CHOR : "Sal Vèrt" si péron lopital

Le concept artistique Baptisé "Sal Vèrt" transforme l’entrée des urgences en un espace coloré, "chaleureux et immersif" explique le Centre Hospitalier Ouest Réunion. Sur les murs de l'entrée de l'accueil des urgences, des fresques mêlent des éléments emblématiques de la culture réunionnaise, tressage de fibres de coco, figures de danseurs de différentes générations, et flore locale, pour créer un environnement visuel et sensoriel inspiré des traditions et des paysages de l’île. (Photos : CHOR)

Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a lancé un projet artistique participatif visant à transformer l’espace d’attente extérieur du service des urgences : "À travers la réalisation de fresques murales inspirées de l’identité réunionnaise, l’établissement souhaite améliorer l’accueil et le bien-être des patients, des accompagnants et des professionnels" pointe le CHOR.

Chaque année, la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de La Réunion, l’ARS La Réunion, le Conseil Régional et le Conseil départemental de La Réunion lancent un appel à projet pour encourager le développement de projets culturels et artistiques visant à toucher le plus grand nombre : patients, usagers et professionnels des secteurs sanitaire ou médico-social. Ce projet s’inscrit dans le cadre de cet appel à projets.

En parallèle dans le cadre du Projet des Usagers intégré dans le Projet d’Etablissement du CHOR, l’hôpital s’associe à la société NEOYA pour travailler sur la transformation de l’entrée des Urgences ; le concept consistant à réaliser des fresques murales s’inspirant de la culture réunionnaise.

L’objectif est d’offrir un moment de détente et d’évasion aux usagers des urgences dans un lieu souvent marqué par le stress et l’anxiété, tout en célébrant l’identité créole du lieu et sa mission de santé et de bien-être. En transformant cet espace de passage en un lieu d’expression culturelle et de réconfort, le CHOR affirme sa volonté de placer l’humain et le bien-être au cœur de son environnement de soins.

- Un projet participatif sur la thématique Sal Vert -

Au-delà de l’œuvre artistique, la démarche se voulait participative. Des ateliers de co-conception réunissant professionnels de santé du service des urgences, de la direction des Soins, Relations Publiques et de la gouvernance, ainsi que des représentants des usagers ont permis de définir collectivement l’univers visuel et l’expérience proposée aux usagers.

La direction du CHOR explique : "Deux ateliers en présentiel et plusieurs votes ont été organisé pour effectuer les choix : de coloris, d’ambiance visuelle, des intentions émotionnelles, de calligraphie, de souvenirs sur la sal vert, des verbatims sur la culture créole. Les professionnels ayant une grande expérience des habitudes des usagers ont pu aussi faire remonter les besoins de confort visuel et les usages des patients".

Valérie, une des soignantes des urgences raconte :"Cela rend de l’humanité, de la sérénité et de l’apaisement au lieu. Pour nos usagers, on a plus de lumière et les couleurs apaisent. On a plus de légèreté. On a hâte de voir la suite !"

Les usagers ont aussi témoigné de leur satisfaction : "C’est joli, ça égaye. Ça change et j’aime beaucoup le choix des couleurs. C’est très agréable à regarder" déclare une accompagnante.

Un sapeur-pompier de passage est d'accord lui aussi : "Très joli, mieux qu’avant, rien à voir. Avan té pa tro top, aster la lé o top !"

- Kisa i lé le bann zartis ? -

Les artistes sont représentées par le collectif "Bal Bouké" :

Stéphanie Lebon

Ambre Maillot

Estelle Coppolani

Le CHOR tient particulièrement à remercier les institutions la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de La Réunion, l’ARS La Réunion, le Conseil Régional et le Conseil départemental de La Réunion qui ont rendu ce projet possible grâce à l’appel à projets Culture et Santé.

Ce projet a également bénéficié du soutien d’un mécène du fonds de dotation Lesprilokèr.

Lesprilokèr est une structure dédiée à soutenir des projets d’amélioration de l’environnement hospitalier, d’amélioration de la qualité de vie des patients et résidents, du développement de l’offre de soins et de l’amélioration des conditions de travail des professionnels, portés par les deux établissements publics de santé de l’Ouest : le CHOR et l’EPSMR.

- Un projet d’aménagement global -

Au-delà de l’aspect visuel, le CHOR a tenu à penser un projet plus global avec un réaménagement total de l’espace. L’hôpital a ouvert ses portes en mars 2019. 7 ans après, les équipes ont pu tirer une expérience des habitudes et usages. A venir, des nouveaux mobiliers viendront aménager les espaces d’attente pour un meilleur confort des usagers.

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