Le Tampon : session d'art culinaire pour 12 patients atteints de la maladie d'Alzheimer

Ce vendredi 17 avril, l’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) du Tampon, qui accueille principalement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées présentant des troubles psycho-comportementaux rendant difficile leur maintien en institution ou à domicile, a eu la chance de vivre un moment inédit : un déjeuner exceptionnel à l’occasion des fêtes de Pâques, qui a éveillé les papilles et renforcé les liens au sein de l’équipe et des patients. Une expérience gastronomique hors du commun pour les patients. Une action qui va bien au-delà du simple repas indique le Centre hospitalier universitaire (Photos : CHU)

C'est une collaboration savoureuse entre professionnels et élèves sous l’égide du Chef Romain Giot, Chef à domicile et gérant du restaurant L’Épicure à la Plaine des Cafres, et Fanny Leveneur, Directrice de LM Académie, qui a rendu possible cette expérience.

Les 12 patients de l’UCC ont été invités à participer à la création de mets raffinés, accompagnés par 3 élèves de 2ème année du CAP Boulangerie, sous la direction du Professeur Richard Zeganadin, nos patients ont pu, guidés par des experts, s’initier à la préparation de plats gourmands et créatifs.

- Un menu festif et convivial-

Chaque plat a été soigneusement préparé par les patients, en collaboration avec les chefs et élèves, dans une ambiance chaleureuse et stimulante. Au programme de cette journée gourmande, des plats alliant raffinement et convivialité :

Pâté en croûte foie gras-canard-figue et pistache

Cromesquis de poulet braisé

Boulettes de canard et quiche aux légumes de saison

Brioches au chocolat

Cette journée n’a pas été simplement un moment de partage autour d’un repas festif : elle a permis de valoriser les capacités des patients, de stimuler leur participation et de renforcer leur confiance en eux. En prenant part à la réalisation des plats, ils ont été pleinement acteurs de l’événement, favorisant ainsi leur implication et leur estime personnelle.

Cet événement s’inscrit dans une démarche de mécénat, témoignant d’un engagement généreux de partenaires extérieurs au service du bien-être des patients.

Ce geste solidaire a permis d’offrir une prestation gastronomique de grande qualité, créant une parenthèse exceptionnelle dans le quotidien du service et illustrant pleinement les valeurs de partage et d’humanité portées par l’UCC.

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