Au CHU, des membres du RAID se déguisent en super-héros pour le bonheur des enfants

Ce mercredi 10 décembre 2025, les membres du RAID Réunion, costumés en super-héros, sont venus rendre visite aux enfants hospitalisés au CHU de Bellepierre. Au programme : deux descentes en rappel depuis la façade de l'hôpital au niveau du patio de la pédiatrie. (Photo sly/www.imazpress.com)

Le CHU de La Réunion, Ma Pharma engagée by Aélia Outremer, le RAID Réunion et l'association Ti Prince Marmailles se sont réunis pour la "Mission Super Héros".

"Ma Pharma engagée m'a contactée pour me dire que des membres du RAID accepteraient de faire des descentes d'immeuble, et plus particulièrement d'hôpitaux", explique Claude Bernard-Pillier, présidente de l’association Ti Prince Marmailles. C'est ainsi que cette action a été lancée, "pour fêter Noël avant l'heure".

"Je crois que les enfants adorent voir ces super-héros, ça les fait rêver et nous ça nous rend très heureux", confie-t-elle.

Pour Captain America version RAID, "c'est très important de donner de la joie aux enfants". "Notre travail, c'est de sauver des gens, et en tant que parents on sait que ça peut être difficile d'avoir un enfant hospitalisé. Si on peut leur donner un petit peu de bonheur, ça nous fait plaisir", dit-il.

www.imazpress.com / [email protected]