CHU sud : une prise en charge complète en chirurgie oncologique gynécologique et mammaire

"Dans le cadre de la consolidation de son offre de soins spécialisée, le CHU de La Réunion assure la prise en charge complète en chirurgie oncologique gynécologique et mammaire sur le site de Saint-Pierre" informe le centre hospitalier dans le communiqué que nous publions ci-dessou (Photo Stephan Laï Yu / www.imazpress.com)

Cette organisation d’expertise permet de répondre localement et de manière coordonnée aux besoins des patientes présentant une suspicion ou un diagnostic de cancer pelvien ou mammaire.

Elle s’appuie sur :

- un plateau technique de pointe (Robot chirurgical Da Vinci, imagerie per-opératoire par fluorescence au vert d’Indocyanine, imagerie spécialisée notamment tomographie par émission de positons) une équipe chirurgicale experte et expérimentée,

- un ervice de radiologie, d’oncologie et de radiothérapie sur site

- un accompagnement global tout au long du parcours de soins

Chaque semaine, une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) réunit les praticiens des différentesspécialités pour assurer une prise en charge personnalisée, conforme aux recommandations en vigueur, à tous les stades de la maladie.

L’accompagnement des patientes est renforcé par la présence sur site, d’une infirmière coordinatrice, d’une psychologue clinicienne, d’une diététicienne, d’un kinésithérapeute, d’une hypnothérapeute, d’une secrétaire dédiée et de l’ensemble des soins de support.

Ce parcours qui est fluidifié et facilité par l’ouverture d’un hôpital de jour, qui permet aux patientes de bénéficier, sur une même journée, d’une consultation avec le chirurgien, le radiologue, l’infirmière coordinatrice, et tout autre praticien dont elle aurait besoin.

Le CHU de Saint-Pierre est par ailleurs le seul établissement du sud de l’ile permettant aux patientes de réaliser tout leur parcours, de la chirurgie aux traitements adjuvants, en passant par les soins de supports, sur le même site, sans rupture de suivi.

Nos chirurgiens assurent la prise en charge des cancers de l’ovaire, du col de l’utérus, de l’endomètre, de la vulve et du sein. Certaines praticiennes sont spécialisées en reconstruction mammaire. Les interventions proposées incluent notamment les :

- hystérectomies, annexectomies, curages pelviens et lombo-aortiques,

- chirurgies de cytoréduction,

- tumorectomies et mastectomies, chirurgie des ganglions axillaire (sentinelles et curages),

- reconstructions mammaires immédiates ou différées (prothèses, lambeaux autologues, lipomodelage).

Avec cette organisation, ces équipements et des équipes hautement qualifiées, le CHU de La Réunion confirme son rôle de centre de référence régional dans la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires.

