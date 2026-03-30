[Photos] Des coiffeurs de toute La Réunion s'affrontent à l'occasion du concours Unec Trophy

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion organise ce lundi 30 mars 2026 la 2ème édition du concours Unec Trophy. Ce concours est ouvert à tous les coiffeurs, amateurs et professionnels (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le concours est ouvert aux chefs d’entreprises, aux apprentis, aux salariés et aux coiffeurs amateurs, pour valoriser le métier de coiffeur et aussi le promouvoir. Quatre épreuves sont présentes : "creative cut and color, l'homme moderne, chignon mariée romantique, et fashion week".

- Valoriser les métiers de la coiffure -

"L'Union nationale des entreprises de coiffure Réunion est la première a organisé ce concours dans les Outre-mer", précise Marie-Pierre Lafosse-Rivière, présidente de l'Unec Réunion. "C'est un concours pour valoriser et promouvoir le métier de coiffeur", dit-elle.

"Les épreuves sont au choix des candidats, c'est à la carte : ils peuvent faire une, deux, trois épreuves", précise-t-elle.

"C'est une reconnaissance du savoir-faire, de la créativité de chaque coiffeur. Et il y a une finale nationale, où les gagnants de La Réunion auront l'occasion de côtoyer les candidats de tous les départements de France", conclut Marie-Pierre Lafosse-Rivière.



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