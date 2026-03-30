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[Photos] Des coiffeurs de toute La Réunion s'affrontent à l'occasion du concours Unec Trophy

  • Publié le 30 mars 2026 à 13:22
  • Actualisé le 30 mars 2026 à 15:04
unec trophy 2026
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La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion organise ce lundi 30 mars 2026 la 2ème édition du concours Unec Trophy. Ce concours est ouvert à tous les coiffeurs, amateurs et professionnels (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le concours est ouvert aux chefs d’entreprises, aux apprentis, aux salariés et aux coiffeurs amateurs, pour valoriser le métier de coiffeur et aussi le promouvoir. Quatre épreuves sont présentes : "creative cut and color, l'homme moderne, chignon mariée romantique, et fashion week".

- Valoriser les métiers de la coiffure -

"L'Union nationale des entreprises de coiffure Réunion est la première a organisé ce concours dans les Outre-mer", précise Marie-Pierre Lafosse-Rivière, présidente de l'Unec Réunion. "C'est un concours pour valoriser et promouvoir le métier de coiffeur", dit-elle. 

"Les épreuves sont au choix des candidats, c'est à la carte : ils peuvent faire une, deux, trois épreuves", précise-t-elle.

"C'est une reconnaissance du savoir-faire, de la créativité de chaque coiffeur. Et il y a une finale nationale, où les gagnants de La Réunion auront l'occasion de côtoyer les candidats de tous les départements de France", conclut Marie-Pierre Lafosse-Rivière.

www.imazpress.com / [email protected]

Concours, Coiffure, Métiers

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1 Commentaires
achtung
achtung
36 minutes

Ca va être beau....

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