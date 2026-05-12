La Cise informe ses abonnés sur la mauvaise qualité de l'eau

La Cise informe ses abonnés de la dégradation de la qualité de l’eau dû à une hausse de la turbidité de l’eau qui est persistante. Il est recommandé aux abonnés des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les secteurs concerncés sont les suivants :

- Rivière des Roches

- Centre-ville

- Bras Madeleine

- Rive Gauche

- Rive Droite

- Quartier Abondance

- Olympe

- Ilet Coco

- Chemin Prévoisy partie basse

- Chemin Bras Canot

- Chemin Cratère

- Route du Cratère

- Chemin Jacques Duclos

- Chemin Pinguet

- Chemin Pêche

- Et les voies adjacentes