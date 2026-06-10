Comores : fin de détention pour deux journalistes interpellés pour avoir rédigé des articles sur l'état de santé de l’ancien président

Ce mercredi 10 juin 2026, le directeur de publication de la Gazette des Comores, El-Had Saïd Omar, et le secrétaire de rédaction Toufé Maecha ont été remis en liberté. Les deux journalistes avaient été interpellés ce lundi 8 juin, au cœur de ces arrestations : des articles qui abordent l'état de santé jugé préoccupant de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Il leur est reproché des faits "d’atteinte à l’ordre public" indique le parquet. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

El-had Said Omar est accusé "d’atteinte à l’ordre public à la suite d’articles publiés dans La Gazette des Comores entre mai et juin."

Ce mercredi 10 juin 2026, La Gazette des Comores indiquent que "Le directeur de publication et le secrétaire de rédaction de La Gazette des Comores sont libres de regagner leurs domiciles. Toufé Maecha et Elhad Saïd Omar ont quitté le parquet de Moroni ce mercredi après-midi, où ils étaient entendus dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet de Moroni à la suite de la publication, par le quotidien indépendant, de plusieurs articles relatifs à l’état de santé de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi". Regardez.

Reporters sans frontière regrette que l'intimidation et l’arrestation de journalistes soient assez fréquentes ces dernières années aux Comores. RSF ajoute : "la liberté de la presse y est pourtant garantie par la Constitution, et l’autocensure est répandue chez les journalistes comoriens, en raison des lourdes peines punissant la diffamation".

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