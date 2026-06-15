Concours d'éloquence : l'école de la deuxième chance s'envole vers Paris

Ils s'envolent vers Paris. L’école de la Deuxième Chance de la Réunion a été sélectionné par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage afin de participer au concours d’éloquence national. Cet événement se fera autour du thème de la Loi portée par Christiane Taubira reconnaissant l’esclavage comme crime contre l’humanité. Des stagiaires de l’E2C Réunion ont donc été sélectionné et coaché par Éloquentia en mai dernier, afin que le finaliste retenu participe à la finale du concours qui se déroule au Sénat le 23 juin 2026. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)