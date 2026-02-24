TOUTE L’ACTUALITÉ
Concours mondial de marmelades en Angleterre : Jean-Charles Nagou obtient 4 distinctions

  • Publié le 24 février 2026 à 14:05
  • Actualisé le 24 février 2026 à 14:19
Jean-Charles NAGOU, candidat à la Chambre des Métiers

Les clémentines, les prunes du Tampon et le gingembre étaient à l'honneur en janvier 2026 au Royaume-Uni. Le Réunionnais Jean-Charles Nagou a remporté plusieurs prix lors d'un prestigieux concours de marmelades, le "Dalemain World Marmalade Awards". Après de nombreuses médailles au Concours général agricole, un titre de vice-champion du monde des confituriers à Beaupuys en 2021, un titre de vice-champion du petit déjeuner. Jean-Charles Nagou est désormais reconnu comme étant l'un des meilleurs confituriers du monde. (Photo d'illustration : Chambre des métiers de La Réunion)

Jean-Charles Nagou explique : "Le  défi était de me confronter à des  artisans venus du monde en entier  sur des produits très spécifiques :  Les Agrumes. "

La marmelade est un art complexe et recherché dans le monde : d’Asie en  Amérique latine, d’Europe en  Australie, la marmelade se décline en  de nombreuses saveurs différentes  tant les combinaisons d’agrumes  sont possibles. 

"Chaque réalisation pour ce concours a été minutieusement réfléchie : il y a  9 catégories très précises avec des  contraintes à chacune d’elle.

Les produits ont été sélectionnés chez  des producteurs de qualité : citron caviar, prunes du Tampon, miel de Letchi…. J’ai pu faire danser les saveurs dans ma marmite en cuivre  et respecter les exigences de l’organisation."

- 4 distinctions - 

Médaille d’argent : "Prunelle de mes yeux "(confiture de clémentines et prunes du  Tampon et gingembre) -  catégorie "Marmalade with  Interesting Addition"

Médailles de bronze : "Lychee Honey" (confiture  de clémentines au miel de Letchi) et "Prunelle de mes  yeux" - catégories "Honey  marmelade" et "Marmalade  with Savoury Food."


Médaille du Mérite "Lychee  Honey" : "Ces 4 distinctions sont une  véritable récompense d’un travail d’équipe et d’un pari personnel.  J’en suis fier et je suis impatient  de retenter l’expérience en  2027 !"

- "The Dalemain World Marmalade Awards 2026" - 

D'une petite communauté du Lake District à des producteurs de  marmelade octogénaires à Hiroshima, en passant par des  marmelades australiennes préparées  pour le roi, les Dalemain World  Marmalade Awards réunissent une communauté citronnée étincelante qui s'étend à travers le monde.

Il s'agit d'une compétition organisée par une centaine de bénévoles pour trouver la meilleure marmelade de la  planète.

Environ 60 juges goûtent les pots de  marmelade. Parmi les juges invités  pour 2026, on compte le propriétaire  de l'orangeraie Ave Maria à Séville, Jose Fraga, la Dre Sally Penni, Ivan  Day, historien culinaire, Will Torrent, acheteur chez Waitrose, et Poppy Royds, responsable mondiale des  relations publiques et des événements chez Natoora.

Les inscriptions proviennent du monde entier, pas moins de 28 pays, dont l'Iran, Hawaï, les États-Unis  (Texas), l'Allemagne, l'Afrique du  Sud, Gibraltar, la Slovaquie, la  Suisse, le Japon, Taïwan, l'Australie  et au-delà.
 

