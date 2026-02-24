Concours mondial de marmelades en Angleterre : Jean-Charles Nagou obtient 4 distinctions

Les clémentines, les prunes du Tampon et le gingembre étaient à l'honneur en janvier 2026 au Royaume-Uni. Le Réunionnais Jean-Charles Nagou a remporté plusieurs prix lors d'un prestigieux concours de marmelades, le "Dalemain World Marmalade Awards". Après de nombreuses médailles au Concours général agricole, un titre de vice-champion du monde des confituriers à Beaupuys en 2021, un titre de vice-champion du petit déjeuner. Jean-Charles Nagou est désormais reconnu comme étant l'un des meilleurs confituriers du monde. (Photo d'illustration : Chambre des métiers de La Réunion)

Jean-Charles Nagou explique : "Le défi était de me confronter à des artisans venus du monde en entier sur des produits très spécifiques : Les Agrumes. "

La marmelade est un art complexe et recherché dans le monde : d’Asie en Amérique latine, d’Europe en Australie, la marmelade se décline en de nombreuses saveurs différentes tant les combinaisons d’agrumes sont possibles.

"Chaque réalisation pour ce concours a été minutieusement réfléchie : il y a 9 catégories très précises avec des contraintes à chacune d’elle.

Les produits ont été sélectionnés chez des producteurs de qualité : citron caviar, prunes du Tampon, miel de Letchi…. J’ai pu faire danser les saveurs dans ma marmite en cuivre et respecter les exigences de l’organisation."

- 4 distinctions -

Médaille d’argent : "Prunelle de mes yeux "(confiture de clémentines et prunes du Tampon et gingembre) - catégorie "Marmalade with Interesting Addition"



Médailles de bronze : "Lychee Honey" (confiture de clémentines au miel de Letchi) et "Prunelle de mes yeux" - catégories "Honey marmelade" et "Marmalade with Savoury Food."



Médaille du Mérite "Lychee Honey" : "Ces 4 distinctions sont une véritable récompense d’un travail d’équipe et d’un pari personnel. J’en suis fier et je suis impatient de retenter l’expérience en 2027 !"

- "The Dalemain World Marmalade Awards 2026" -

D'une petite communauté du Lake District à des producteurs de marmelade octogénaires à Hiroshima, en passant par des marmelades australiennes préparées pour le roi, les Dalemain World Marmalade Awards réunissent une communauté citronnée étincelante qui s'étend à travers le monde.

Il s'agit d'une compétition organisée par une centaine de bénévoles pour trouver la meilleure marmelade de la planète.

Environ 60 juges goûtent les pots de marmelade. Parmi les juges invités pour 2026, on compte le propriétaire de l'orangeraie Ave Maria à Séville, Jose Fraga, la Dre Sally Penni, Ivan Day, historien culinaire, Will Torrent, acheteur chez Waitrose, et Poppy Royds, responsable mondiale des relations publiques et des événements chez Natoora.

Les inscriptions proviennent du monde entier, pas moins de 28 pays, dont l'Iran, Hawaï, les États-Unis (Texas), l'Allemagne, l'Afrique du Sud, Gibraltar, la Slovaquie, la Suisse, le Japon, Taïwan, l'Australie et au-delà.

