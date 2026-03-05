Journée internationale des droits des femmes : l'État recense les initiatives menées à La Réunion

Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année, marquant à la fois les avancées en matière d’égalité et les défis qui restent à relever. À cette occasion, la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) accompagne et recense les initiatives menées à travers La Réunion (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Conférences, ateliers, expositions, actions de sensibilisation… Pour l’État, cette journée représente également une opportunité de présenter et de valoriser les divers moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité et les droits des femmes.

De nombreux acteurs s’engagent pour faire progresser les droits des femmes et lutter contre toutes les formes d’inégalités et de violences à La Réunion.

