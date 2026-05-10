Contrôles routiers : 52 infractions dont 9 délits relevés par la police nationale

Lors de ce week-end prolongé du 8 au 10 mai 2026, les effectifs de police ont réalisé 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière sur le département, permettant de relever 53 infractions dont 9 délits, dont un refus d'obtempérer. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Parmi les 53 nfractions dont 9 délits constatés :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 1

- défaut d'assurance : 4

- défaut de permis de conduire : 4

- refus d'obtempérer : 1

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 61 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 3

- défaut de port de casque : 0

- défaut d'équipement : 1

- défaut de contrôle technique : 2

- autres : 45

Sur le terrain tout au long du week-end, 47 fonctionnaires de police ont été mobilisés et ont réalisé sur le département 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière.