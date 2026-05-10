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Contrôles routiers : 52 infractions dont 9 délits relevés par la police nationale

  • Publié le 10 mai 2026 à 19:21
  • Actualisé le 10 mai 2026 à 19:26
controle routier à gillot

Lors de ce week-end prolongé du 8 au 10 mai 2026, les effectifs de police ont réalisé 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière sur le département, permettant de relever 53 infractions dont 9 délits, dont un refus d'obtempérer. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Parmi les 53 nfractions dont 9 délits constatés :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 1
- défaut d'assurance : 4
- défaut de permis de conduire : 4
- refus d'obtempérer : 1

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 61 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 3
- défaut de port de casque : 0
- défaut d'équipement : 1
- défaut de contrôle technique : 2
- autres : 45

Sur le terrain tout au long du week-end, 47 fonctionnaires de police ont été mobilisés et ont réalisé sur le département 10 opérations de sécurisation et de sécurité routière. 

Contrôles routiers, Police, Gendarmerie, Sécurité routière, Pont de mai, Police Nationale

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