EDF : fin de l'incident, tous les foyers réalimentés en électricité

(Actualisé) Un vaste délestage électrique a eu lieu ce dimanche 8 mars 2026 dans plusieurs communes de La Réunion en raison de difficultés de production. Au total, 27.500 clients ont été impactés, indique la préfecture. (Photo Stephan Laï-Yu)

Selon la Préfecture de La Réunion, à 12 heures 45, l'incident était terminé et tous les foyers sont désormais réalimentés.

Les équipes d’EDF Réunion se sont mobilisées pour identifier les causes précises de la situation et rétablir l’alimentation électrique dans les meilleurs délais.

Plusieurs communes de l’île ont été touchées par des coupures de courant en fin de matinée.