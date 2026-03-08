Le Port : une femme poignardée, son compagnon se jette en voiture dans la darse

Aux alentours de 22 heures, ce samedi 7 mars 2026, une violente altercation s’est produite au niveau de la darse de la Sapmer, dans la zone du Port ouest. Une femme a été blessée à l’arme blanche par son compagnon avant que celui-ci ne se jette dans l’eau avec son véhicule.(Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Selon les premiers éléments, une dispute aurait éclaté entre un homme et une femme à l’intérieur d’une voiture stationnée à proximité du bassin. La femme aurait alors quitté le véhicule pour se réfugier sur un bateau amarré non loin. L’homme l’aurait poursuivie avant de trouver un couteau et de lui porter plusieurs coups.

Blessée, la victime a été prise en charge par les secours. Son pronostic vital ne serait pas engagé et ses blessures seraient, à ce stade, jugées superficielles.

Après l’agression, l’homme serait retourné à son véhicule avant de foncer dans la darse, toujours au niveau de la Sapmer. La voiture a finalement été repêchée avec le conducteur, sans vie, à l’intérieur vers 00h26, selon nos informations. Selon les premiers éléments, qui restent à confirmer, l’homme aurait auparavant blessé une autre personne, possiblement un membre de sa belle-famille, à l’aide d’une barre de fer.

Une enquête a été ouverte et est actuellement en cours pour tentative d’homicide sur la victime. À ce stade, il est encore trop tôt pour déterminer précisément les circonstances exactes de ce drame survenu au Port hier soir.

vg / www.imazpress.com / [email protected]