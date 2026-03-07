À la une de ce dimanche : violences dans les Hauts, 9e jour de conflit au moyen-orient, droits des femmes, insolite, cancer du sein et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 mars 2026 : - Dans les Hauts, les femmes victimes de violences intrafamiliales ont encore difficilement accès aux dispositifs d'aide - Conflit au Moyen Orient : l'Iran promet de continuer de frapper de manière "intense", détonations en série dans des pays du Golfe - 8 mars : une journée pour poursuivre une lutte sans fin pour les droits des femmes - Insolite : une stagiaire chapardeuse et une trottinette qui roule beaucoup trop vite - Et si les chats pouvaient nous aider à mieux soigner le cancer du sein? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau temps pour ce dimanche (Photo www.imazpress.com)

En 2025 à La Réunion, les forces de l'ordre ont relevé 6.875 victimes de violences intrafamiliales, dont 4.952 femmes. Ces chiffres font de l'île l'une des régions de France la touchée par ce fléau. Des villes aux quartiers des Hauts, aucun secteur du département n'est épargné. Mais les dispositifs et les associations d'aide aux victimes sont encore difficilement accessibles pour les femmes et les enfants en situation de violences intrafamiliales dans les Hauts. Pour rappel, La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

L’Iran a lancé samedi des vagues d’attaques de missiles et de drones contre ses voisins du Golfe abritant des forces américaines, jurant de ne pas capituler malgré les menaces de Donald Trump et de continuer à riposter aux coups portés depuis une semaine par Israël et les Etats-Unis.

Ce dimanche 8 mars 2026, a lieu la journée des droits des femmes. Une journée d’action, de mobilisation mais surtout une journée pour évoquer la lutte sans fin des femmes pour faire progresser l’égalité et leurs droits pour toutes, partout et tout le temps. À l’occasion de cette journée à La Réunion, plusieurs initiatives portées sur le territoire par les associations, les partenaires et les actrices et acteurs engagés sont mises en valeur. Moment central de la mobilisation, la marche du 8 mars, au départ du Jardin de l'État à Saint-Denis.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026, le voici. Un stage qui s'est terminé aussi vite qu'il a commencé pour une jeune femme de Charente-Maritime, visiblement attiré par les parfums... sans les payer. Les gendarmes du Loir-et-Cher ont interpellé un homme à trottinette électrique fin février roulant à près de 100 km/h.

En plus d'être d'excellents compagnons de vie, les chats pourraient nous aider à mieux comprendre et peut-être même mieux soigner certains de nos cancers, dont celui du sein, avance jeudi un groupe de chercheurs internationaux.

Ce dimanche 8 mars 2026, Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal et voit une belle matinée ensoleillée s’installer sur l’île. Le soleil brille largement pour commencer la journée. Mais en faisant tourner doucement sa boule, elle aperçoit quelques nuages se former dans l’après-midi, l'ouest de l’île. Ils pourraient laisser tomber quelques averses, mais sans excès. Ailleurs, nuages et éclaircies se partagent le ciel. Les températures restent bien chaudes. Le vent souffle toujours bien sur les côtes nord et sud.