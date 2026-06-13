Sainte-Marie : une marche solidaire initiée par l’Association Idriss Rangassamy

Le samedi 11 juillet 2026, au départ du Parc Bois Madame à Sainte-Marie, s'élancera une marche solidaire à l'initiative de l’Association Idriss Rangassamy. Elle a été créée à la suite du décès d’Idriss Rangassamy, dirigeant d'Alliance Police 974 en août 2025 des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 45 ans (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À travers cette association, ses membres souhaitent faire vivre les valeurs qui étaient les siennes : solidarité, résilience, entraide, partage et engagement au service des autres.

- Une marche solidaire à Sainte-Marie -

Pour sa première action, l’Association Idriss Rangassamy organise une marche solidaire le samedi 11 juillet 2026, au départ du Parc Bois Madame à Sainte-Marie.

Cette première édition proposera un parcours aller-retour d’environ 7 kilomètres en direction de la zone aéroportuaire de Gillot.

Cette marche se veut un temps de rassemblement, de mémoire et de solidarité, ouvert à toutes les personnes souhaitant soutenir les actions de l’association.

D’autres actions, notamment partenariales, seront menées au cours de l’année afin de poursuivre cette dynamique solidaire sur le territoire réunionnais.

Pour participer à la marche solidaire, les personnes intéressées peuvent s’inscrire seules ou en famille via la campagne HelloAsso dédiée.

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- Quatre objectifs pour l'association Idriss Rangassamy -

L’association poursuit quatre objectifs principaux :

• Soutenir les orphelins de la Police nationale à La Réunion à travers des moments de partage, des actions de solidarité et, selon les ressources disponibles, des aides ponctuelles adaptées aux besoins identifiés ;

• Accompagner les personnes atteintes de liposarcome et leurs familles à La Réunion, notamment par l’écoute, l’échange, le soutien moral et, lorsque cela est possible, par des actions ponctuelles adaptées aux situations rencontrées ;

• Contribuer, dans la mesure de ses moyens, à des actions de sensibilisation autour des liposarcomes et au soutien de projets liés à la recherche ;

• Honorer la mémoire d’Idriss Rangassamy en faisant vivre son engagement, ses valeurs et le lien humain qu’il a su créer autour de lui.

Afin de financer ses actions, l’association organisera différentes opérations de collecte tout au long de l’année. Ces initiatives permettront de soutenir des projets concrets au bénéfice des publics concernés, en fonction des besoins exprimés et des moyens disponibles.

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