L'exposition "Mémoire visuelle de l'hôpital de Saint-Joseph" fait revivre le passé de l'établissement du Sud Sauvage

Le vernissage de l'exposition "Mémoire visuelle de l'hôpital de Saint-Joseph" s'est tenu le vendredi 18 septembre 2026 à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. (Photo CHU)

À travers ces photographies, "l’exposition permet ainsi de faire ressurgir l’image d’un établissement aujourd’hui largement oublié dans sa forme originelle" selon le communiqué de presse du CHU.

Cette exposition constitue un témoignage important "d’une époque et permet de transmettre une mémoire hospitalière et locale aux nouvelles générations".

Ces clichés ont été mis à disposition "par les médecins Jeanne et Michel André, qui travaillaient à l’hôpital de Saint-Joseph dans les années 1950" et complétés par le fonds de la Société d'histoire de Saint-Joseph constitué à partir des collections de Raphaël Babet et Guy Hoarau.

Cette exposition a été financée par le fonds de dotation du CHU Solid'R.

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