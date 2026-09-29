Culture : Réunion Graffiti lance sa nouvelle édition

Pour sa huitième édition, Réunion Graffiti change d'échelle et va investir le Bâtiment B, situé à l'ouest de Saint-Denis. Ce festival aura du 30 septembre au 10 octobre 2026. (Photo Alessandra Sirany/www.imazpress.com)

Pour cette nouvelle édition du festival, 29 artistes ont déjà investi le Bâtiment et ses différents espaces. "Fresques, installations et œuvres immersives composent un parcours artistique pensé à l’échelle du lieu. Ici, les œuvres ne sont pas simplement exposées : c’est le bâtiment lui-même qui devient le support de création" selon le communiqué de presse de Réunion Graffiti.

Ce lieu restera accessible à l'issue du festival, jusqu'au 31 décembre 2026. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme de cette édition sur ce site.

Selon le communiqué de presse du festival, "Cette huitième édition marque également un choix fort dans la programmation du festival : remettre la scène réunionnaise au premier plan" avec 25 artistes réunionnais sur les 30 qui sont programmés. "Réunion Graffiti ouvre ainsi un nouveau cycle et choisit de mettre à l’honneur celles et ceux qui font vivre le graffiti et le street-art à La Réunion tout au long de l’année".

Depuis 2019, Réunion Graffiti a programmé plus de 100 artistes et réalisé 40 fresques par des artistes issus de quinze pays.