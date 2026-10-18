Cyber Tour Réunion 2026 : sept étapes et six lieux autour de La Réunion

Du 20 au 30 octobre 2026, à l'occasion du Cybermois, la cybersécurité fait le tour de La Réunion. Le Clusir ROI, Cyber Réunion, la préfecture de La Réunion, l'Université de La Réunion, EDN - École Du Numérique, la CCI Réunion, Epitech La Réunion et Expernet centre de formation rassemblent décideurs, professionnels et étudiants autour des enjeux de cybersécurité (Photo : www.imazpress.com)

Cette tournée régionale vise à sensibiliser les organisations privées, les acteurs publics et les associations aux risques numériques. Elle les accompagne aussi dans l'adoption de bonnes pratiques de cybersécurité.

"La cybersécurité n'est plus un sujet réservé aux grandes entreprises. Une association sportive, une petite commune ou une PME sont aujourd'hui exposées aux mêmes menaces, souvent avec moins de moyens pour y faire face. Avec le CyberMois Océan Indien, nous souhaitons que chaque organisation de notre région reparte avec des réflexes concrets et des interlocuteurs locaux vers qui se tourner", lance Chafik Mohamed, Président de l'OCOI.

- Au programme du Cyber Tour Réunion 2026 -

La journée du Jeudi 22 octobre est disponible en retransmission live, le programme : https://cybertour.re/assets/programme-sud-22-octobre-2026.pdf

Semaine 1

- Mar. 20 · Nord, PTU (Sainte-Clotilde)

Ouverture officielle, état de la menace sur le territoire (Préfecture, Région, ANSSI, Cyber Réunion, FAZSOI ...), tables rondes secteur privé et réponse aux crises. L'après-midi, Ciné-débat autour de « Don't Go to the Police ».

- Mer. 21 · Ouest, Office de l'eau Réunion (Saint-Paul)

Gestion de crise d'origine cyber : les fondamentaux théoriques le matin, atelier/exercice sur table l'après-midi.

- Jeu. 22 · Sud, IUT / ESIROI (Saint-Pierre)

Journée de conférences : IA, gouvernance SSI, menace électorale avant 2027 (VIGINUM), droit de la cybercriminalité, OSINT…

Invitée spéciale en présentiel : Leslie Fornero, voix du podcast "Le monde de la cyber", sera à Saint-Pierre pour partager son retour d'expérience et participer à la table ronde de clôture.

- Ven. 23 · Sud, IUT / ESIROI (Saint-Pierre)

Ateliers pratiques : CTF attaque/défense, escape game Cyber Réunion, gestion de crise, OSINT, scène ouverte (Rumps) et rencontres pros/étudiants.

Inscriptions (étapes du 20 au 23) : https://my.weezevent.com/cybertour

Semaine 2

- Mar. 27 · Ouest, Le Port : une étape du CyberTour organisée par Expernet

- Jeu. 29 · Est, Saint-André : une étape du CyberTour organisée par Epitech

- Ven. 30 · Nord, Sainte-Clotilde : une étape du CyberTour organisée par EDN

Toutes les infos : https://cybertour.re

Toutes les étapes sont gratuites, avec inscriptions obligatoires.

www.imazpress.com/[email protected]