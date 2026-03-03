Sainte-Marie et Sainte-Suzanne : Débrayage dans cinq déchetteries

Un mouvement de débrayage a lieu ce mardi 3 mars 2026, dans les cinq déchetteries de la Cinor, situées à Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. À l’appel de la CGTR, les agents protestent contre l’attribution du marché d’exploitation à une nouvelle société, dont la situation financière suscite des inquiétudes. (Photo sly/www.imazpress.com)

En novembre dernier, le marché a été attribué à l'entreprise STMIG, pour une durée de trois ans, avec une prise d'effet au 21 janvier. Selon la CGTR, les salariés ont récemment appris que la société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte fin janvier. Une situation qui alimente les craintes sur la pérennité des emplois et le maintien des acquis sociaux.

Les représentants du personnel redoutent notamment la disparition de certaines primes et dispositifs sociaux, liés au seuil d’effectif. Ils demandent à rencontrer la direction de la Cinor afin d’obtenir des garanties sur la reprise du personnel et les conditions de travail au sein de la nouvelle structure.

- Un durcissement du mouvement n'est pas exclu -

Pour le moment, le mouvement prend la forme d’un débrayage alternant entre une heure de grève et une heure de reprise d’activité. En l'absence de réponses, le syndicat n’exclut pas un durcissement de l'action dans les prochains jours.

Contactée, la Cinor n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.

vg / www.imazpress.com / [email protected]