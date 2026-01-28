Delphine Minoui, lauréate du Prix du Roman Métis des Etudiants

Le jury du Prix du Roman Métis des Étudiants 2025 s’est réuni ce mercredi 28 janvier 2026 pour nommer son lauréat. Après des échanges, le vote, en ligne, a désigné Badjens qui retrace la révolte d’une jeune femme dans l’Iran des Mollahs.

Trois romans étaient en lice :

- Le pain des Français Xavier Le Clerc (Gallimard)

- Badjens Delphine Minoui (Seuil)

- La mangue et la papillon Anne-Christine Tinel (Elyzad)

Le jury de 55 étudiants (36 votants) est issu de six établissements : l’Inspé, la BU Education, l’UCO, l’Université avec les campus du Moufia et de Terre Sainte et du Tampon. Toutes les disciplines étaient représentées, de la 1ère année au doctorat.

La lauréate est invitée à La Réunion en avril prochain pour rencontrer les étudiants.

La sélection des trois titres a été faite en septembre 2025 par le jury du Grand Prix du Roman Métis.

Le Prix du Roman Métis des Étudiants, créé en 2024, est organisé par La Réunion des Livres et l’université de La Réunion pour la DAC Réunion et la Ville de Saint-Denis, avec le soutien de la Région Réunion et de la Sofia.



