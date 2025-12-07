Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du mardi 09 décembre au dimanche 14 décembre 2025 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Mardi 09 décembre 2025

HYPER U LA CHATOIRE .......................................................................................................... 12h00 à 17h00

Mercredi 10 décembre 2025



MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN .......................................................................... 08H00 à 13H00HYPER U LA CHATOIRE........................................................................................................... 12h00 à 17h00

Jeudi 11 décembre 2025

LE HUB LIZINE LA MARE ........................................................................................................ 08h00 à 13h00

MAIRIE PETITE ILE – Salle des mariages .............................................................................. 08h00 à 13h00

Vendredi 12 décembre 2025



PAROISSE ETANG SALE – Maison du PELERIN ................................................................... 08h00 à 13h00

Dimache 14 décembre 2025

Collecte de Noël Salle du Conseil Mairie ST DENIS (entrée rue Pasteur)

................................................................................................................................................ 09h00 à 15h00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)