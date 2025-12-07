Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du mardi 09 décembre au dimanche 14 décembre 2025 (Photo : sly/www.imazpress.com)
Mardi 09 décembre 2025
HYPER U LA CHATOIRE .......................................................................................................... 12h00 à 17h00
Mercredi 10 décembre 2025
HYPER U LA CHATOIRE........................................................................................................... 12h00 à 17h00
Jeudi 11 décembre 2025
LE HUB LIZINE LA MARE ........................................................................................................ 08h00 à 13h00
MAIRIE PETITE ILE – Salle des mariages .............................................................................. 08h00 à 13h00
Vendredi 12 décembre 2025
Dimache 14 décembre 2025
Collecte de Noël Salle du Conseil Mairie ST DENIS (entrée rue Pasteur)
................................................................................................................................................ 09h00 à 15h00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)