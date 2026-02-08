Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au dimanche 15 février 2026 (Photo : www.imazpress.com)

Lundi 09 Février 2026

MAISON POUR TOUS CAROSSE ST GILLES LES BAINS – ST PAUL12H30 à 16H30

Mardi 10 Février 2026

CAMPUS DU TAMPON – PARVIS FACE A LA BU 09h00 à 14h00

Mercredi 11 Février 2026

SUPER U ST ANDRE 09h00 à 14h00

RSMAR TERRE SAINTE – ST PIERR E13h00 à 17h00

Jeudi 12 Février 2026

MEDIATHEQUE ROGER POUDROUX CHALOUPE – ST LEU 08h00 à 12h30

Vendredi 13 Février 2026

GIFI LE PORT 12h00 à 17h00

Dimanche 15 Février 2026

MAIRIE DE SAINT DENIS -SALLE DU CONSEIL RUE PASTEUR09h00 à 15h00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)