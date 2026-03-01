Don du sang : le planning des collectes

Publié le 1 mars 2026 à 18:00

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées samedi 28 février 2026 au samedi 07 mars 2026. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Samedi 28 Février 2026

• PLACE DES CHEMINOTS – LE PORT de 09H00 à 15H00

• SALLE DES FETES – ENTRE DEUX de 08H00 à 13H00

Lundi 02 Mars 2026

• CARREFOUR ST BENOIT de 12H00 à 17H00

• MAISON POUR TOUS JEAN PETIT – ST JOSEPH de 08H00 à 12H00

Mardi 03 Mars 2026

• MAIRIE PETITE ILE de 08H00 à 13H00

Mercredi 04 Mars 2026

• RUN MARKET SAVANNA – ST PAUL de 12H00 à 17H00

Jeudi 05 Mars 2026

• ACADEMIE DES DALONS – ST PAUL de 08H00 à 12H00

• CARREFOUR GRAND LARGE- ST PIERRE de 10H45 à 16H30

Vendredi 06 Mars 2026

• CARREFOUR GRAND EST – STE SUZANNE de 12H00 à 17H00

• MAISON DU PELERIN – ETANG SALE de 08H00 à 13H00

Samedi 07 Mars 2026

• MAISON DU DON ST PIERRE de 08H00 à 13H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)



Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et St Pierre du Lundi 02 Mars 2026 au Samedi 07 Mars 2026.