Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 11 mai 2026 au vendredi 15 mai 2026 (Photo : www.imazpress.com)

Don de sang, de plaquettes : à l’approche des ponts de mai, l’Établissement français du sang (EFS) rappelle qu’il est essentiel de se mobiliser à cette période. Propice au repos et aux longs week-ends hors du quotidien, elle est aussi propice à un geste généreux, qui sauve des vies.

Lundi 11 mai 2026

MAIRIE SALLE DU CONSEIL – LA POSSESSION ................................................................. 08H00 à 13H00

MAIRIE SALLE DE RECEPTION – LE TAMPON ..................................................................... 08H00 à 13H00

Mardi 12 mai 2026



CARREFOUR GRAND NORD – SAINTE CLOTILDE................... ........................................ 12H00 à 17H00MAIRIE SALLE DE RECEPTION – LE TAMPON ..................................................................... 08H00 à 13H00

Mercredi 13 mai 2026

CENTRE COMMERCIAL DUPARC – SAINTE MARIE................... ...................................... 12H00 à 17H00

PÔLE CULTUREL ET SPORTIF L’ALAMBIC – TROIS BASSINS ...................................... 08H00 à 12H30

Jeudi 14 mai 2026



CENTRE COMMERCIAL DUPARC – SAINTE MARIE................... ...................................... 12H00 à 17H00

Vendredi 15 mai 2026

BUT SAVANNA – SAINT PAUL............................................................................................. 09H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)