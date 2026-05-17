Don du sang : le planning des collectes

Don de sang, de plaquettes : à l’approche des ponts de mai, l’Établissement français du sang (EFS) rappelle qu’il est essentiel de se mobiliser à cette période. "Propice au repos et aux longs week-ends hors du quotidien, elle est aussi propice à un geste généreux, qui sauve des vies", rappelle l'EFS, qui informe des collectes de sang organisées du lundi 18 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lundi 18 mai 2026

• CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU – SAINT BENOÎT de 13H00 à 17H00 H00 à 13H00

• MAIRIE – LA SALINE LES HAUTS de 08H00 à 13H00

Mardi 19 mai 2026

• ALLIANZ PARTNERS – SAINTE MARIE................... de 12H00 à 16H00

•MAIRIE – SAINT LOUIS de 08

Mercredi 20 mai 2026

• CONSEIL DEPARTEMENTAL PLATEAU CAILLOU – SAINT PAUL de 08H30 à 12H30

• GAMM VERT LE PORTAIL – SAINT LEU de 10H30 à 16H30

Jeudi 21 mai 2026

• SALLE DE CONFERENCE – SAINT PAUL de 08H00 à 13H00

• CARREFOUR CANABADY – SAINT PIERRE de 10H00 à 15H00

Vendredi 22 mai 2026

• LEADER PRICE QUARTIER FRANCAIS – SAINTE SUZANNE de 09H00 à 13H00

• CASE RAVINE DES CABRIS – SAINT PIERRE de 08H00 à 12H30

Samedi 23 mai 2026

• GYMNASE DU CENTRE VILLE – LES AVIRONS de 08H00 à 13H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)