Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer. A l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang, l’EFS appelle chacun à se mobiliser. En septembre, faites un geste simple mais essentiel pour les patients qui en ont besoin.

Lundi 14 Septembre 2026

MAIRIE DE ST DENIS – SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL- RUE PASTEUR ................................... 08H00 à 13H00

PÔLE MUNICIPAL 2 PK 23 – LA PLAINE DES CAFRES ................................................................ 08H00 à 13H00

Mardi 15 Septembre 2026



LEROY MERLIN LE PORT ............................................................................................................ 11H00 à 17H00ACADÉMIE DES CAMÉLIAS - SAINT DENIS ................................................................................. 09H00 à 13H00

Mercredi 16 Septembre 2026

ÉCOLE BOIS DE POMMES – RÉFECTOIRE - SALAZIE ................... ................................................ 08H30 à 12H30

CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD-CARREFOUR CANABADY – SAINT PIERRE ........................ 10H00 à 15H00

Jeudi 17 Septembre 2026



GHER SAINT BENOIT .................................................................................................................. 09H00 à 14H00

Vendredi 18 Septembre 2026

MC DONALD ‘S MOULIN JOLI LA POSSESSION........................................................................... 12H00 à 17H00

MAISON DU PELERIN -PAROISSE ETANG SALE LES HAUTS ................ ....................................... 08H00 à 13H00

Dimanche 20 Septembre 2026



- Infos pratiques -

CINÉPALMES SAINTE MARIE .................................................................................................... 09H00 à 15H00Collecte événementielle organisée en partenariat avec le Rotary Club Ste Marie Roland Garros Centenaire

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)





