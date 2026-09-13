Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 14 au dimanche 20 septembre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Donner son sang, c’est aussi soutenir les patients atteints de cancer. A l’occasion de Septembre Rouge, mois de sensibilisation aux cancers du sang, l’EFS appelle chacun à se mobiliser. En septembre, faites un geste simple mais essentiel pour les patients qui en ont besoin.
Lundi 14 Septembre 2026
MAIRIE DE ST DENIS – SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL- RUE PASTEUR ................................... 08H00 à 13H00
PÔLE MUNICIPAL 2 PK 23 – LA PLAINE DES CAFRES ................................................................ 08H00 à 13H00
Mardi 15 Septembre 2026
ACADÉMIE DES CAMÉLIAS - SAINT DENIS ................................................................................. 09H00 à 13H00
Mercredi 16 Septembre 2026
ÉCOLE BOIS DE POMMES – RÉFECTOIRE - SALAZIE ................... ................................................ 08H30 à 12H30
CENTRE COMMERCIAL GRAND SUD-CARREFOUR CANABADY – SAINT PIERRE ........................ 10H00 à 15H00
Jeudi 17 Septembre 2026
Vendredi 18 Septembre 2026
MC DONALD ‘S MOULIN JOLI LA POSSESSION........................................................................... 12H00 à 17H00
MAISON DU PELERIN -PAROISSE ETANG SALE LES HAUTS ................ ....................................... 08H00 à 13H00
Dimanche 20 Septembre 2026
Collecte événementielle organisée en partenariat avec le Rotary Club Ste Marie Roland Garros Centenaire
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/
• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)