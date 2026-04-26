Dons du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du mardi 28 avril au jeudi 30 avril 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration ww.imazpress.com)

Samedi 25 avril

- Salle des fêtes de Cambuston à Saint--André de 9h à 15h

- Parking de l'église de la Chtoire au Tampon de de 9h à 15h

Mardi 28 avril



- Lycée Mémona Hintermann à Sainte-Clotilde de L8h à 13h- Leader Price Chaussée Royale à Saint-Paul de 12 à 17h

Mercredi 29 avril

- E2C Afpar à Saint-André de 9h à 13h

- Mairie de la Rivière Saint-Louis de 8h à 13h

Jeudi 30 avril

- Leroy Merlin au POrt de 11h à 17h

- Mairie de Saint-Joseph en salle du conseil de 8h à 12h

Infos pratiques

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

- par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)





