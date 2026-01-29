EDF investit pour améliorer la résilience des réseaux électriques aériens face aux aléas climatiques

Dans le cadre de sa stratégie de fiabilisation et de modernisation du réseau électrique, EDF réalise régulièrement des chantiers sur l’ensemble du territoire. Depuis le 19 janvier 2026, des travaux sont menés sur le réseau haute tension aérien dans le Sud de l’île avec pour objectif de prolonger la durée de vie des lignes électriques concernées (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)

"Le chantier mené actuellement sur la ligne électrique Cambrai-Petite île concerne plus de 4.600 clients et représente plus de 190.000 euros d’investissements. Les travaux portent sur 2,5 kilomètres de réseau haute tension, 29 supports et 3 supports béton", détaille EDF.

Ces travaux visent à renforcer durablement la robustesse du réseau et à sécuriser l’alimentation électrique du territoire. "La Prolongation de Durée de Vie des lignes électriques constitue une solution intermédiaire entre l’entretien courant et le renouvellement complet des lignes", note EDF.

Cette démarche "permet de prolonger la durée de vie des lignes d’environ 15 ans, sous réserve d’un entretien régulier, tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et la performance du réseau électrique".

Pour cette opération, une quinzaine de salariés d’EDF sont mobilisés chaque jour, aux côtés de prestataires spécialisés tels que E2R et Testoni.

"Les interventions réalisées dans le strict respect des règles de sécurité portent notamment sur le remplacement de chaînes d’isolateurs haute tension, le renforcement des armements et le remplacement de supports endommagés. Lorsque cela est nécessaire, des solutions provisoires de réalimentation sont mises en place afin de limiter l’impact pour les clients concernés et assurer la continuité de service", conclut l'entreprise.