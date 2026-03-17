Electropicales édition "Rap & DJ Culture" : les premières têtes d'affiches dévoilées, la billetterie ouverte

Le festival Electropicales ouvre la billetterie de sa 18e édition et dévoile les premiers artistes de son événement "Rap & DJ Culture", qui se tiendra les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026 au Palais des Congrès (Nordev) de Saint-Denis. (Photo Lionel Ghighi)

Pour cette nouvelle édition, le festival Electropicales fait évoluer sa formule et propose deux temps dans l’année : un premier rendez-vous spécialement dédié au rap et à la DJ culture au mois de mai, avant de revenir comme à son habitude en octobre avec un second temps fort, fidèle à l’ADN club et électronique qui fait sa réputation.

"La 17e édition des Electropicales a enregistré un record de fréquentation. On sent aujourd’hui une vraie attente à La Réunion pour un rendez-vous dédié aux cultures urbaines", assure Thomas Bordese, directeur du festival Electropicales.

"Ce nouveau temps fort autour du rap et de la DJ culture, créé en partenariat avec la ville de Saint-Denis, y répond pleinement. Il ouvre une autre dimension du festival, tout en restant fidèle à notre ADN : investir des lieux et faire vibrer les publics autour des musiques d’aujourd’hui".

- Une partie de la programmation dévoilée -

- Stars du rap français et talents péi -

Pour lancer sa nouvelle formule "Rap & DJ culture", le festival Electropicales annonce les premiers headliners qui seront présents. Sur scène, on pourra donc retrouver Niska, Kalash Criminel, Jolagreen23 ou encore Nono La Grinta. Écoutez.

Cette année encore, les organisateurs ont voulu faire coexister des artistes établis, parfois reconnus à l’international, avec une scène réunionnaise dynamique et des talents en pleine ascension. Les Electropicales misent ainsi aussi sur la découverte, ou redécouverte, d'artistes locaux, à l'instar de Selera, Smith, Yort, DJ Mowgli, DJ Fab, PIX'L et Maya Kamaty.

- Ouverture de la billetterie -

Les préventes ouvriront ce mardi 17 mars 2026 à 18 heures, avec des pass une nuit à 27 euros et pass deux nuits à 45 euros. La programmation complète et toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site officiel du festival.

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