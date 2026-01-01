En formation dans l'Hexagone, une Réunionnaise attend d'être payée depuis trois mois par France Travail

Stéphanie Rivière, 50 ans et habitante de Saint-Paul, a laissé son île pour quelques mois, le temps de suivre une formation à Rennes. Installée depuis le 20 octobre 2025, la Réunionnaise attend depuis trois mois le versement de sa rémunération par France Travail. Contacté, France Travail indique que le paiement a pourtant été ordonné (Photo : sly/www.imazpress.com)

Habitante de Saint-Paul, Stéphanie Rivière suit depuis le 20 octobre 2025 une formation à Renne pour, par la suite, accompagner à La Réunion, les personnes en situation d'illettrisme. Une formation prévue pour durer jusqu'en mars 2026.

Un choix qu'elle a fait "pour suivre mon fils qui est sur Saint-Malo quelques mois", explique-t-elle à Imaz Press.

Pour partir, elle n'a obtenu aucune aide du Département, de la Région, de Ladom ou du Cnarm, "la formation existant à La Réunion", explique la mère de famille.

- Une mère de famille sans ressources -

Stéphanie Rivière attend 3.000 euros non versés pour ses trois premiers mois de formation (soit 1.000 euros par mois).

La femme a mobilisé la totalité de son CPF (soit 2.000 euros) et ses économies pour suivre sa formation à Rennes. Sans ressources et "à cause des retards de traitement de mon dossier et des demandes absurdes, je vis une situation dramatique sur le plan financier et moral".

"J'ai obtenu des bons alimentaires d'un montant de 40 euros de la part du CCAS de là où je suis provisoirement installée, ainsi qu'une carte de transport pour prendre le bus", explique-t-elle.

" Ma formation est jusqu'en mars mais si je n'ai pas de sous je vais me retrouver à la rue", craint Stéphanie Rivière.

- Sa rémunération bloquée par France Travail -

Stéphanie Rivière "ne comprends pas pourquoi France Travail fait blocage par rapport alors que mon dossier a été déposé avec tous les justificatifs (attestation de formation, planning…)", dit-elle.

Au départ France Travail lui a indiqué que ce n'était pas possible "la formation étant présente dans l'île et n'étant pas co-financée par France Travail", par la suite, ce droit à rémunération lui a été accordé.

"France Travail m'a ensuite dit que le RIB n'était pas bon et de venir déposer le nouveau avec une pièce d'identité sur place", raconte-t-elle, encore interloquée par cette demande alors qu'elle se trouve actuellement à 10.000 km de La Réunion.

"On m'a ensuite dit de scanner les deux documents sur une même page et de les déposer sur mon espace", poursuit Stéphanie Rivière. Une démarche validée par son agence située à l'Éperon (Saint-Paul).

Interrogée par Imaz Press, France Travail explique : "un premier versement a été réalisé sur le compte bancaire enregistré dans le dossier. Cependant, une demande de changement de RIB a été réalisée quelques jours après. La personne a eu son conseiller au téléphone qui lui a expliqué les démarches. Elle les a réalisées en ligne le 24 décembre et les pièces ont été réceptionnées le lundi 29 décembre pour traitement".

- Les rémunérations de France Travail possibles durant une formation -

Une rémunération de formation peut être versée durant la durée d'une formation. Un conseiller France Travail peut conseiller sur les rémunérations possibles et celle du Conseil Régional (RSFP).

Qui peut bénéficier des rémunérations durant la formation ? Les demandeurs d’emploi inscrits indemnisés ou non.

Quelles sont les conditions d’attribution d’une rémunération ? Les conditions tiennent compte de la situation personnelle, des droits d’allocation en cours, du financeur de la formation.

Quelles sont les différentes rémunérations de formation ?

Plusieurs types de rémunérations de France Travail durant la formation sont possibles.

• L’ARE-F : Allocation de retour à l’emploi Formation (ou L’ARE : l’Allocation de retour à l’emploi si la formation dure moins de 40h) ;

• L’ASP-F : Allocation de sécurisation professionnelle Formation (ou L’ASP : Allocation de sécurisation professionnelle (si la formation dure moins de 40h) ;

• L’ATI-F : Allocation des Travailleurs Indépendants Formation (ou L’ATI : Allocation des travailleurs indépendants (si votre formation dure moins de 40h) ;

• ASS-F : Allocation de Solidarité Spécifique Formation

• RFFT : Rémunération de formation de France Travail ;

• RFF : Rémunération de fin de formation.

Le Conseil régional peut également vous proposer une rémunération :

• RSFP : Rémunération des Stagiaires de la Formation Professionnelle.

Les conditions d’attribution dépendent de l'indemnisation. Ensuite, en fonction de la durée de la formation et du financeur.

En plus du versement de la rémunération par France Travail, il est parfois possible de bénéficier d’une prise en charge des frais de transports, d’hébergement avec l’aide à la mobilité.

ma.m/www.imazpress.com