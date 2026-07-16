Entre-Deux : la fête du Choca inaugure sa 21ème édition

Du 17 au 19 juillet 2026 au centre-ville de l'Entre-Deux, a lieu la 21ème édition de la fête du Choca. Trois jours pour célébrer la richesse du terroir de La Réunion, du patrimoine et le savoir-faire de nos artisans et de nos artisanes, "autour de cette plante qui fait la fierté de nout’ village des hauts", indique la Ville (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet événement met à l'honneur le choca, une plante emblématique dont les fibres ont longtemps été utilisées pour fabriquer des cordes, des sacs et de nombreux objets de l'artisanat péi.

Durant les trois jours de fête, un parc d’attractions avec des manèges, des animations pour petits et grands, et des gourmandises sucrées-salées à volonté, raviront les visiteurs.

- Au programme de la fête du Choca de l'Entre-Deux -

- Vendredi 17 juillet

- 10h : Ouverture de la fête et expo-vente au village artisanal

Démonstration de râpage de choca

- 17h : Inauguration et défilé avec nos partenaires

- 20h Concert de Yango Roots

- 21h Concert du groupe « Secteur 410 »

- Samedi 18 juillet

- 9h-16h : Bal de la 3ème Jeunesse

- 10h : Concours de danse de séga lontan

- 14h : Concours artisanal - qui tressera la plus grande tresse ?

- 19h : Spectacle de danse du groupe « Urban Crew »

- 20h : Concert du groupe SBB (Soul Bic’Brothers)

- 21h : Concert d’Isnel.

Dimanche 19 juillet

- 9h : Concours culinaire

- 10h : Conférence sur les plantes médicinales à l’espace culturel le Lanbrokin,

Concours de râpage de choca + animations podium toute la journée sur la place de la Liberté

- 13h30 : Radio-crochet, sur inscription le jour de la fête

- 20h : Concert d’Elodie Turpin

- 21h : Concert de Dominique Barret pour clôturer la fête en beauté.