À la une de ce vendredi : fin de vie, école d'apprentissage maritime, meurtre d'une surveillance, crimes sur mineurs, fête du Choca et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 juillet 2026 : - Entre espoir et et inquiétudes, la loi fin de vie divise à La Réunion - École d'apprentissage maritime : des parents dénoncent un climat de souffrance, la direction réfute les accusations - Meurtre d'une surveillante au collège : 18 ans de réclusion pour un mineur - L'Assemblée nationale vote pour rendre imprescriptibles les crimes commis sur les mineurs - Entre-Deux : la fête du Choca inaugure sa 21ème édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - un vendredi en deux temps (Photo www.imazpress.com)

L'adoption définitive de la loi sur l'aide à mourir par le Parlement marque un tournant en France. Pour la première fois, un cadre légal ouvre la possibilité, sous des conditions strictes, d'accéder à une aide à mourir. Si le texte est salué par les défenseurs du droit à mourir dans la dignité, il suscite également de nombreuses interrogations chez les soignants, notamment en soins palliatifs. A La Réunion, six des sept députés ont voté en faveur de cette loi.

Dans un courrier adressé à notre rédaction, un collectif de parents d'élèves de l'École d'apprentissage maritime de La Réunion (EAMR) du Port, dénonce un climat jugé délétère au sein de l'établissement et demande l'ouverture d'une enquête. Après plusieurs sollicitations d'Imaz Press, la direction a finalement répondu à nos questions. Elle assure n'avoir reçu "aucune réclamation officielle" et conteste les accusations formulées par les familles.

Un adolescent de 15 ans a été condamné jeudi à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une surveillante de son collège l'an dernier en Haute-Marne, le tribunal soulignant son “extrême dangerosité psychiatrique" et un "risque extrême de récidive".

La justice française va-t-elle connaître un changement historique ? L'Assemblée nationale a voté jeudi pour étendre l'imprescriptibilité, jusque-là réservée aux crimes contre l'humanité, à ceux commis sur les mineurs.

Du 17 au 19 juillet 2026 au centre-ville de l'Entre-Deux, a lieu la 21ème édition de la fête du Choca. Trois jours pour célébrer la richesse du terroir de La Réunion, du patrimoine et le savoir-faire de nos artisans et de nos artisanes, "autour de cette plante qui fait la fierté de nout’ village des hauts", indique la Ville.

Pour ce vendredi 17 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce un réveil bien humide, avec la pluie qui sur une bonne partie de l'île durant la matinée. Dans l'après-midi, le temps s'améliore peu à peu. Les éclaircies reviennent près du littoral et laisse place à un beau soleil.