Entre-Deux : un colloque international sur le "Métissages et Kréolités : tisser l'humain entre héritages et devenir"

Le 11 et 12 juin 2026 à l'Entre-Deux, est organisé le 32ème colloque international de la revue L’autre " Métissages et kréolités - Tisser l'humain entre héritages et devenir" à la salle le Lanbrokin. La Réunion, par son histoire, son héritage postcolonial et son ancrage dans l’espace indianocéanique, est un véritable laboratoire vivant du métissage culturel. Des chercheurs, cliniciens et acteurs de terrain échangeront autour de ces enjeux essentiels (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

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