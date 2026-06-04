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Entre-Deux : un colloque international sur le "Métissages et Kréolités : tisser l'humain entre héritages et devenir"

  • Publié le 4 juin 2026 à 15:25
  • Actualisé le 4 juin 2026 à 15:30
ville de l'Entre-Deux

Le 11 et 12 juin 2026 à l'Entre-Deux, est organisé le 32ème colloque international de la revue L’autre " Métissages et kréolités - Tisser l'humain entre héritages et devenir" à la salle le Lanbrokin. La Réunion, par son histoire, son héritage postcolonial et son ancrage dans l’espace indianocéanique, est un véritable laboratoire vivant du métissage culturel. Des chercheurs, cliniciens et acteurs de terrain échangeront autour de ces enjeux essentiels (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Santé, Colloque, Métissage

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