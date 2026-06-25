Saint-Leu : l'association Fatties célèbre ses 5 ans avec une soirée carnaval militante

L'association Fatties soufflera ses cinq bougies le 27 juin 2026 au Kafé La Kour à Saint-Leu. Entre musique, concours, costumes et militantisme, cette soirée anniversaire entend célébrer les corps gros dans un espace pensé comme safe et bienveillant. (Photo DR)

Créée en février 2021, l'association Fatties s'est donnée pour mission de lutter contre la grossophobie et de promouvoir une meilleure visibilité des corps non normés. Depuis cinq ans, elle multiplie les initiatives : shootings photos, ateliers, séjours bien-être ou encore actions de sensibilisation.

Pour marquer cet anniversaire symbolique, l'association a choisi d'organiser une soirée. "Parce que nos corps sont politiques, mais qu'ils savent aussi faire la fête, on vous attend pour une soirée inoubliable sous le signe du Carnaval", invite Rachel Ichane, présidente de l'association.

L'événement se déroulera ce samedi 27 juin, de 18 heures à minuit, au Kafé La Kour à Saint-Leu. Les participantes sont invitées à sortir plumes, strass et paillettes pour une soirée placée sous le signe de la célébration et de l'affirmation de soi.

- Un espace réservé aux femmes grosses et à leurs alliées -

L'association a fait le choix d'organiser cette soirée en non-mixité choisie. "Parce que nous célébrons avant tout les corps gros et que nous refusons d'être en minorité dans notre propre espace", souligne Rachel.

Les femmes grosses peuvent s'inscrire directement via la billetterie en ligne. Les alliées sont les bienvenues, mais selon un système de parrainage : chaque participante concernée pourra inviter une seule femme alliée. Seules les personnes s'identifiant comme femmes pourront accéder à l'événement.

Pour faciliter les déplacements des participantes, l'association a également mis en place un système de covoiturage via les réseaux sociaux. Un post dédié permet aux personnes venant d'une même commune ou empruntant le même itinéraire de se mettre en relation. "Dès que vous repérez un match dans les commentaires, prenez directement contact avec la personne par message privé pour échanger vos numéros et organiser le trajet", explique Rachel. Une initiative qui vise à encourager la solidarité entre participantes tout en facilitant l'accès à l'événement, notamment pour celles qui résident loin de Saint-Leu.

- Bootyshake, DJ set et concours de la meilleure tenue -

Pour préparer la soirée, plusieurs ateliers de confection de costumes ont déjà été organisés. Coiffes, accessoires, soutiens-gorge de carnaval ou encore culottes décorées ont été réalisés lors de journées créatives collectives.

Le soir de l'événement, deux concours seront proposés : un concours de "Bootyshake" et un concours du meilleur costume. "La scène est réservée exclusivement aux femmes grosses. C'est notre moment, notre visibilité, notre force", rappelle la présidente de l'association.

Côté musique, le public pourra compter sur les DJ VirtualMalicia et Lady Umbra pour faire danser les participantes jusqu'à minuit.

Au-delà de l'aspect festif, cette soirée anniversaire s'inscrit dans la continuité du travail mené par l'association depuis sa création : offrir des espaces de visibilité, de valorisation et de partage aux femmes grosses à La Réunion.

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