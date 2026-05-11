Exposition "Estime de soi" : l’aboutissement d’un projet pour les adolescents suivis en endocrinologie pédiatrique

Ce mercredi 6 mai 2026, le CHU de La Réunion a présenté l’exposition du projet "Estime de Soi" dans le hall d’accueil du site du sud, troisième session d’une initiative dédiée aux jeunes patientes et patients de l’unité d’endocrinologie pédiatrique. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Porté par l’association Pédiatrie Endoc Diabéto Sud Réunion, ce projet est soutenu par le Fonds de Dotation Santé Solid’R.

Il s’achève avec cette troisième session de 4 mois. Ce programme a permis à 10 adolescents suivis par le service d’endocrinologie pédiatrique de vivre un parcours de transformation artistique et personnelle, mêlant séances photo en studio avec l’artiste photographe Sandrine Hubert Delisle, portraits créatifs, avec maquilleur et coiffeur.

Les jeunes ont aussi pris plaisir à confectionner le buffet diététique présenté lors du vernissage, accompagnés par les diététiciens de l’unité.

Lors du vernissage, les jeunes ont découvert un à un leur portrait photographique lors du vernissage, un moment fort et valorisant pour les patients.



A la fin de l'accompagnement, les adolescents témoignent d'une meilleure estime de soi. Cela se traduit par une revalorisation narcissique "je me trouve belle", "je me vois différemment et en mieux". Les parents soulignent largement un meilleur investissement du corps : par exemple un papa a raconté sa surprise lorsque sa fille a exprimé le souhait d’aller choisir elle-même de nouveaux vêtements alors qu'avant c'était une difficile corvée pour elle.

Grâce aux 4 mois de suivi, les adolescents s'acceptent mieux, se font confiance. Plusieurs parents remarquent que les adolescents ont plus envie de sortir qu'avant, sont plus souriants, prennent plus soin d'eux. Dans un même mouvement, les adolescents s'affirment davantage : "maintenant j'ose plus parler avec les autres" ; "je suis moins timide pour parler en classe". Un adolescent a confié qu'il avait vécu le plus beau moment de sa vie.

Au total, sur les trois sessions du projet, 23 adolescents ont pu participer à cette aventure humaine et artistique.